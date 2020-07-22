行政院會明擬通過紓困3.0預算，其中擬編列2100億元，包括紓困、振興約占1717億元，防治經費約383億元。政院粗估，扣掉回補紓困2.0經費及振興項目，純紓困部分約佔1千億左右。

行政院發言人丁怡銘表示，政院預擬編列2100億元預算，其中紓困、振興約占1717億元，防治經費約383億元。以機關別區分，內政部約編列6.4億元，主要用於居家隔離檢疫；經濟部編列1375.5億元，當中包含紓困2.0回補經費，也有振興三倍券預算，新增的部分，是針對持續受衝擊的製造業、貿易服務業、會展業的薪資及營運補貼。

丁怡銘並說，交通部這次編列97.8億元，主要是針對以國際客源為主的旅行業給予補貼，另有航空業硬體租金及權利金補貼；農委會編列191.1億，其中多為紓困2.0的回補，並新增遠洋漁業營運補貼；衛福部則編列373.6億元，一部分為紓困2.0急難救助回補，另外增加防疫獎勵金、補償金，疫苗採購及研發，及防疫物資徵用等經費。

勞動部在紓困3.0中，則是編列47.1億元，當中主要是紓困2.0自營業者跟勞工紓困貸款回補；國家通訊傳播委員NCC也編列了2.1億元，主要用於隔離檢疫者，包括追蹤定位及簡訊等支出。

針對外界關注紓困經費是7到9月，還是延長到年底第4季，丁怡銘表示，各產業情況不同，可能要視個案說明，這次若單純看紓困項目經費，估計約占千億左右預算。政院明天院會會送出紓困3.0方案後，將交由立法院審議，是否由臨時會處理，尊重立法院朝野黨團。

(中時 )