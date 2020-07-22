全球第3大蘋果代工廠緯創17日宣布，以33億元人民幣(約138 億元新台幣)將昆山、江蘇子公司，出售給近年迅速崛起的大陸組裝大廠立訊精密，被視為是紅色供應鏈強襲的重要訊號，這也引發台灣蘋果供應鏈掉單危機。不過，緯創最新聲明表示，透過旗下大陸子公司取得立訊30 億元人民幣(約126億元新台幣)股權，藉此加強雙方戰略合作。

緯創22日發布重訊公告，透過旗下昆山、中山、成都、重慶4家大陸子公司取得立訊精密股權，比重分別為0.19%、0.27%、0.16%、0.19%，取得總股數達56390980 股，持股比重 0.81%，投資金額達30 億元人民幣，未來不排除持續加碼立訊股權。

緯創表示，這次取得立訊股票為公開市場取得，目的是加強雙方策略夥伴關係。本交易未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

立訊積極打入蘋果供應鏈，不只是這次收購緯創大陸廠房，意圖連同工廠、iPhone訂單全部吃下，也計畫搶攻MacBook、AirPods Pro供應鏈訂單，擴大全球布局，這使得鴻海等傳統蘋果代工廠備感壓力。

(中時新聞網)