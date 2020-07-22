「失戀回魂湯」經過燉煮的青香蕉口感綿密、軟中帶Q，極似山藥的口感，夏天來一碗，特殊口味讓人驚艷不已。（林雅惠攝）

由於香蕉全年可生產，高市府農業局為因應即將到來的秋冬蕉產期，透過「高通通高雄Super Go」臉書粉絲頁推廣旗山在地古早味「香蕉排骨湯」，極似山藥的口感，夏天享用清爽不油膩，風味令人回味無窮。

3月至9月為高市春夏蕉產期，高雄香蕉品質佳，向來外銷日本高端市場，農業局統計，截至今年6月底外銷量達963.5公噸，較去年同期879.8公噸成長9.5％，目前仍持續穩定出貨。

高雄市農業局為行銷高雄香蕉祭出五大策略，包括鼓勵青年返鄉打造產銷履歷等農業體系、投入國際行銷、加強國內行銷及強化電商網購銷售、輔導香蕉加工品開發提升農產價值，徵求香蕉加工廠商補助加工費，多管齊下穩固香蕉王國美名。

農業局另推廣用青蕉燉煮，連皮也可以吃的「香蕉排骨湯」，代理局長王正一戲稱它為「失戀回魂湯」，號稱失戀者才吃的香蕉皮，經過燉煮的青香蕉口感綿密、軟中帶Q，山藥特殊口感，讓人驚艷不已。

此外，也積極與在地農企業合作開發香蕉排骨湯即時料理包，要讓香蕉產業全方位升級、蕉民眾入菜。

高市府也積極拓展加工商機，旗山果菜運銷合作社推出所產的「香蕉脆片」上架高鐵商務艙販售，讓各地旅客都能吃到高雄旗山香蕉的美味，除此之外，香蕉果乾、脆片、青香蕉澱粉、香蕉米乖乖等也持續熱賣中。

農業局呼籲民眾，只要上網查詢「高雄首選電商平台」，動動手指就可以把新鮮香蕉與加工品送到你家。

(中時 )