玉女淪小三／玉女歌手耍大牌淪小三 女星驚爆富豪「每月50萬包養」

人紅是非多，不少明星走紅後，就會屢爆出大頭症、耍大牌等負面傳聞。日前爆出不少酒店內幕的前「酒國名花」凌威威，近日接受《中時新聞網》再加碼爆料「某玉女偶像歌手，不僅私下耍大牌、說話嗆辣與螢幕形象差很大，更遭富商包養多年淪為小三。」

「酒國名花」凌威威爆某偶像女歌手淪為小三。(照片/邱子軒 拍攝)

現年46歲的藝人凌威威(本名：謝伊琪)，曾被封為「最年輕媽媽桑」，2002年曾出版有關酒店文化種種秘辛，爆料某立委私下找小姐10年沒付錢、多名女星出身酒家等，當年引起各界譁然。凌近日訪問又爆出「某玉女偶像歌手耍大牌淪小三，被富商包每月以50萬元包養。」

在音樂錄音帶時代，就以玉女歌手形象出道，在她未婚時，就跟某大老闆在一起，竟沒想到女歌手媽媽、姐姐都很討厭她，因和富豪在一起，也賺不少錢，但都不會幫忙家裡，錢永遠往自己口袋放。凌談起，她結婚前，某位名歌手開演唱會請她當嘉賓，後也爆出她耍大牌、講話非常狠嗆，當大家覺得莫名其妙，一個一、二十年都沒出來演出的人，為何會找她當嘉賓時，才知道演唱會的贊助商是她的男朋友，有個有力靠山，所以沒人敢惹她。

偶像歌手得來不易，帶出門形象好、有面子，不少大老闆都喜歡玉女歌手、紅星等。凌威威更透露，這位女歌手從年輕到結婚都不缺錢，一路順遂、命很好，長相清秀，又是個不吵不鬧的乖小孩，所以也拿了富商不少錢。凌更爆料，她就是被包養，其實各界都知道，只是大家心照不宣，富商更以每月50萬元包養她多年，生活物質可說是相當優渥。

(中時新聞網)