中央流行疫情指揮中心宣布明日起將開放所有國家 (包含大陸地區)境外生申請入境，但優先開放應屆畢業生，在學學位生開放時程則尚未明朗。國民黨發聲明，欣慰政府同意開放，但對陸生的入境限制顯然仍受差別對待，對此深感遺憾。

國民黨表示，自6月中旬中央流行疫情指揮中心與教育部宣布境外生可分批返台至今，政府仍以政治因素而非防疫的專業評估為考量，刻意對陸生採取差別對待，設立相較其他地區境外生更高的門檻，已嚴重阻礙陸生返台就學，損害陸生的受教權益。

國民黨指出，受教育的權利不應以種族、國籍以及社會出身等而有差別待遇，即使因為疫情考量必須有所取捨，也要經過嚴謹的專業評估，才能避免過度侵害學生受教權益。但就目前大陸地區所公布的疫情現況，顯然政府已非憑藉防疫專業對陸生返台進行評估，而是基於政治考慮傷害陸生的受教權益。

國民黨呼籲，陸生已被消磨一整個學期的光陰，政府絕對難辭其咎，亡羊補牢，猶未晚矣；希望政府盡速研擬開放所有陸生返台的時程，維護其受教權益，切勿再因政治考量，傷害無辜的學生。

(中時 )