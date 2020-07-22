日月光集團高雄廠與高雄榮民總醫院合作，將樂齡列車開進偏鄉嘉惠六龜居民。（林雅惠攝）

日月光集團高雄廠與高雄榮民總醫院合作，自去年啟動偏鄉關懷巡迴列車後，22日在高雄市政府民政局專門委員宋貴龍、衛生局簡任技正潘炤穎、六龜區長楊孝治、高雄榮民總醫院陳如意主任、日月光集團周光春副總與李叔霞處長及里長們等貴賓見證下，首站由六龜區開跑，持續致力於平衡醫療資源的落差。

今年偏鄉關懷列車以全方位的樂齡360照護為主軸，提供智慧骨質疏鬆一條龍服務、個人化減重諮詢、三高早期篩檢，且針對肌少症給予多種復健運動建議，並安排多元化主題衛教講座，讓偏鄉長者也能享受到與市區同樣高規格的醫療資源。

高雄榮民總醫院家醫部主任陳如意表示，與日月光合作偏鄉關懷列車已經第二年，謝謝日月光給予榮總再次合作機會，讓我們可以提供專業的服務，貼心地為偏鄉長輩進行健檢及醫療衛生教育宣導；同時也感謝我們第一線的醫護同仁，秉持著關懷及付出的理念，不畏路途遙遠投入偏鄉、深入在地社區，節省長輩至市區舟車勞頓及等候就醫的時間，共同守護大家的健康。

(中時 )