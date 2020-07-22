台中是「慶記」之都，刻板印象早已深入台灣民眾之心，但實際台中治安早已今非昔比，台中市警局霧峰分局分局長陳家銘，日前於「守望相助隊109年度常年訓練」時強調，中市109年1至6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，治安重點工作成績亦均居六都之冠，堪稱「打擊犯罪之都」

霧峰分局長陳家銘，日前擔任「守望相助隊109年度常年訓練」老師時表示，「台中市真的不一樣了！」犯罪率為六都最低，且與108年1–6月比較，亦呈現發生數減少、破獲數增加之治安穩定趨勢，霧峰分局7月初也配合警政署及台中市警局所規劃的「安居專案」、「安城專案」及「打擊新興毒品專案」等，針對轄內酒店、KTV、電子遊戲場等，密集式擴大臨檢，並同步結合周邊重要路段實施封閉式路檢盤查。

陳家銘接著表示，掃蕩行動自4日起至21日以來，總計動員警力達500人次，累計查獲毒品案9件、通緝案24件、竊盜案3件、公共危險案37件、妨害性自主兒少剝削案1件、詐欺集團案1件，更於台中地區汽車旅館查獲販賣及集體吸食毒品案深入溯源偵辦中。

陳家銘強調，將持續針對易滋事場所加強臨檢盤查，也鼓勵民眾，常保居安思危之心，發現可疑的事，盡量撥打110報案，霧峰分局將立即派員處理並管制追蹤後續情形，盼警民合作，繼續共同為大台中地區治安努力。

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(中時 )