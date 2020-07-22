渣打銀行（Standard Chartered Bank）大陸宏觀戰略負責人Becky Liu表示，雖然美國總統川普可以切實地打擊港幣與美元掛鉤的做法，但代價將「很高」。

由於獲得的支持性不足，對實施的擔憂以及此舉是否會適得其反，川普幕僚已放棄了這一想法。川普的顧問曾考慮過破壞釘住匯率制，以權衡對大陸實施香港國家安全法的潛在報復。

Becky Liu在周三告訴CNBC，白宮可能用兩種方法，破壞釘住匯率的措施，可能會適得其反。

一種方法將涉及美國破壞香港外匯基金持有以美元計價資產的能力。Becky Liu說：「但是，影響到全球最大的儲備管理人之一持有美元儲備資產的能力，將嚴重損害美元作為國際儲備貨幣的作用。」

川普政府還可能削弱香港銀行獲得美元的能力，或者剝奪它們進行美元清算活動的能力。她補充說，但這將「嚴重地」損害國際金融市場，並可能引發國際金融危機。

美國總統川普想讓港幣與美元掛鉤，但代價將「很高」。圖／美聯社

Becky Liu表示，但是市場不應該排除川普政府可能限制某些銀行，特別是陸資銀行在香港的分支機構，獲得美元流動性或進行美元支付的可能性。

在美中之間的地緣政治緊張局勢下，Becky Liu說：「港元就是大陸的美元。」

Becky Liu說，在美國實體名單上的公司，港幣已成為這些陸企的最佳替代貨幣之一，因為直接持有美元或美元賬戶的風險越來越大。隨著大陸公司可能從美國交易所退市，香港市場已成為尋求以人民幣以外的其他貨幣籌集資金的公司的最佳選擇。

Becky Liu說，由於香港的外匯儲備是全球最大的外匯儲備之一，所以「很難受到攻擊」。

由於港幣交易的範圍狹窄，「在持有貨幣方面，持有港幣在持有美元方面幾乎等同於持有美元，在中美地緣政治緊張局勢中，我們預計港幣將發揮更大的作用。」

(中時新聞網)