王浩宇臉書。

網友討論。

桃園市議員王浩宇的罷免運動正火熱推進中，他的一舉一動都被罷免團體放大檢視，而他過去曾因為無端發文談論前高雄市議會議長許崑源引起民眾怒火，更遭到議長遺孀提告；而今日又再度在臉書上提到許議長，又引起民眾的不滿，怒批「議長遺孀告你剛好而已！」

王浩宇在臉書上提到，他曾在服務處附近的巷道內被一輛黑頭車攔住，裡面的小弟很禮貌的「邀請他去許崑源議長靈前下跪道歉。」王浩宇表示因為他們真的很禮貌沒有惡言相向，他也擔心家人跟服務處同仁擔心，因此沒有說出來。

而王浩宇表示，當時他的回應是「如果有收到訃文，我願意去上香，但我王浩宇的膝蓋，不會為了許崑源議長而跪。」並表示後來也因為這件事，他才願意接受警方的維安保護，很抱歉沒有第一時間報案，跟大家說聲抱歉。

這篇文章引起網友討論，表示「感覺黑頭車的人和小弟比王議員懂得人情義理」、「這個劇本梁文傑說過了，而且他有提供畫面。抄襲失敗，0分」、「不知道亂講話會死人嗎？」、「每天都在幻想，真的噁心」、「台灣的監視器那麼多，只要報案通常都查得到，他為何不報呢」、「就算是，那黑頭車的也只是有正義感而已啊！」

(中時新聞網)