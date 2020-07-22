高雄市調處緝毒組長蔡裕中遭控勾結游姓毒販自導自演破獲毒品案，並詐領50萬元緝毒獎金，二審依貪汙罪判蔡1年10月徒刑，但高雄高分院更一審認為罪證不足，無法認定蔡裕中事先就知道游姓毒販安排運毒，也未發現詐領獎金意圖，所以維持一審無罪判決，可上訴。

蔡姓組長曾於2013年破獲運毒集團走私41公斤的K他命，並於隔年拘捕主嫌游姓毒犯，游為了爭取減刑，利用「證人保護法」轉為汙點證人，並提議安排欠錢的趙姓男子「以毒抵債」運毒，而蔡製作檢舉筆錄後，游便找癌末的曾姓男子當「死轉手」，破案後，蔡姓組長申報破案獎金，但因遭人指控不法詐騙，尚未核發。

起訴後，蔡姓組長指出，並不清楚70公斤走私毒案是刻意安排，偵辦期間也沒查出游姓男子有跟曾嫌有聯繫，且游是能成為證人減刑屬檢方職權，至於破案後申報查緝獎金，都按照規定，並無詐財；一審法官指出，該案查無游姓毒販是否有安排或參與走私，且獎金尚未核發，認定蔡姓組長沒有詐領獎金的意圖，判無罪。

但二審合議庭認為，游姓毒販曾承認，趙姓男子是因為欠游賭債才「以毒抵債」，且游能清楚掌握70公斤運毒案上、下游，可見是刻意安排供查獲，而蔡姓組長審理時也承認過知道是以毒抵債，製作檢舉筆錄卻隻字未提，再說整件運毒案根本是游姓毒販「自行購入」，蔡姓組長明知不應申請獎金卻申請，因此依犯公務員利用職務機會詐取財物未遂罪，改判1年10月徒刑，褫奪公權2年。

更一審合議庭認為沒有具體事證可以認定蔡姓組長蓄意詐騙請領獎金，亦無法證實游姓毒販與蔡有所勾結行為，因此駁回原本二審上訴，維持一審原判無罪。

(中時 )