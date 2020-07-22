金門爆發牛結節疹病疫情，歐盟捐助1萬支疫苗給台灣，攜手共抗牛結節疹。這批疫苗於22日下午抵台，由歐洲經貿辦事處和農委會共同舉行獲贈儀式，再完成驗放後，即運送至金門施打。（陳麒全攝）

金門爆發牛結節疹病疫情，歐盟捐助1萬支疫苗給台灣，攜手共抗牛結節疹。這批疫苗於22日下午抵台，由歐洲經貿辦事處和農委會共同舉行獲贈儀式，再完成驗放後，即運送至金門施打。（陳麒全攝）

金門縣爆發牛結節疹病疫情擴大，農委會緊急向國外購買疫苗防止疫情擴散。歐盟獲知事件後，表示願意捐助1萬支疫苗給台灣，攜手共抗牛結節疹。這批疫苗於22日下午抵台，由歐洲經貿辦事處和農委會共同舉行獲贈儀式，再完成驗放後，即運送至金門施打。

金門縣10日出現牛隻感染牛結節疹病例，目前原發生地金門畜試所已經沒有新增案例，但在3場原來所訪視的沒有疑似病牛牧場中，發現有4頭牛出現症狀，累計出現牛結節疹症狀的牛場有48場，且已撲殺128頭並進行焚化銷毀。

根據世界動物衛生組織（OIE）的專家建議，防治牛結節疹最好的方式就是施打疫苗，且只要在牛隻發病之前注射，就可以發揮效用，因此農委會緊急應變小組在13日舉行會議後，向OIE釋出台灣要購買牛結節疹疫苗的訊息。也同步向南非製造疫苗的廠商下訂疫苗。

由於歐盟和台灣都是OIE的成員，歐盟得知台灣的需求後，透過世界動物衛生組織（OIE）居中牽線，立即表示願意捐贈1萬支疫苗給台灣，一萬支的牛結節疹疫苗也在22日下午抵達桃園國際機場，由歐洲經貿辦事處和農委會共同舉行獲贈儀式，再海關完成驗放後，馬上送至松山機場運往金門，。

農委會主委陳吉仲表示，台灣與歐盟的關係相當友好，在四月時台灣將多餘的口罩捐贈歐盟與瑞士，當他們知道台灣有需要幫助時，第一時間就捐贈疫苗，就連原本我們須支付的運送費用，歐盟也好人做到底，全部由歐盟支應，充份展現歐盟與台灣最友好的一面。

陳吉仲也表示，疫苗馬上會運送到松山機場，晚上就會由空軍軍機運送到金門，23日就可以立即對金門全縣牛隻注射疫苗，以遏止疫情持續發生。

至於台灣另向南非疫苗製造商購買的1萬支疫苗，防檢局也表示，將會儲備起來，以預防未來所需。

(中時 )