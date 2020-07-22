遠雄集團董事長趙藤雄涉犯掏空等5大弊案遭起訴，2年來必須每天到派出所報到，他近期因跌倒受傷，聲請解除定期報到，台北地院合議庭審酌後，裁定擔保總金額加碼到10億元，每週改報到4天，期限至2021年3月21日止，可抗告。

台北地檢署偵辦遠雄5大弊案期間，聲押趙藤雄獲准，2017年10月31日依貪汙等罪起訴趙，合併求刑24年，全案移審北院後，法官裁准5.5億元交保，創下司法史上單一案件被告交保金最高紀錄。

除了保金，趙滕雄還被限制出境、出海、住居，每天下午6點至8點間須赴吳興街派出所報到，但他先前在家中跌倒，一度住院治療，目前需頻繁回醫院就診，故聲請解除定期報到，或減少到每週1次。

合議庭認為，趙滕雄2年多來均遵守報到處分，未曾妨害訴訟程序進行，且趙身體狀況欠佳，每日報到確實已造成沉重負擔，但仍須維持一定頻率，才能確保趙在各次報到之間的人身所在，否則難達到替代羈押處分及保全訴訟進行的目的。

合議庭裁定，趙滕雄再增提2億5000萬元保金，另由同為被告的兒子趙文嘉、趙信清各出具1億元保證書，並將趙責付予辯護律師劉明芳、陳彥希、葉建廷，原處分變更為每週一、三、五、日下午4點至9點間赴吳興街派出所報到。

(中時 )