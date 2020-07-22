板橋超商鐵捲門故障 8名客人受困 19:032020/07/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 技工破壞鐵捲門，讓受困民眾脫身。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日下午近4時50分許，新北市板橋區府中路某超商的鐵捲門疑似故障，突然自動下降並無法開啟，有8名顧客受困店內，其中1人是孕婦。事後店家聯絡技工到場，以砂輪機破壞鐵捲門，至下午6時，顧客才得以脫困。有顧客抱怨店家態度消極，未能迅速解決問題，店家則送給受困的每位顧客一盒禮盒，表達歉意。 (中時 ) #顧客 #店家 #鐵捲門 #超商 #故障 也許您會感興趣 社會熱門新聞 多次受媒體採訪！北部知名女醫師 疑住家內輕生送醫不治 - 新聞 周士淵拍多P無碼A片？ 前妻一眼認出：他性需求大 - 社會 人間悲劇！單親父攜2子1女輕生陳屍自宅 - 社會 聯發科「時間管理大師」 5G經理劈6女 身分證配偶欄P成空白 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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