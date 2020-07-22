今（22）日下午近4時50分許，新北市板橋區府中路某超商的鐵捲門疑似故障，突然自動下降並無法開啟，有8名顧客受困店內，其中1人是孕婦。事後店家聯絡技工到場，以砂輪機破壞鐵捲門，至下午6時，顧客才得以脫困。有顧客抱怨店家態度消極，未能迅速解決問題，店家則送給受困的每位顧客一盒禮盒，表達歉意。

(中時 )