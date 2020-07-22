教育部提撥20億台幣經費給體育署推出400萬份價值500元的運動振興券「動滋券」，本周一（20日）開放申請，雖然當天上午出現當機卡卡問題，經過解決後，基本上申請登記抽籤資格已經相當順暢，有民眾分享幾十秒就搞定，截至今天下午5點，已經有338萬人登記成功、取得抽籤資格。

為了避免同時太多人上動滋網登記，體育署呼籲民眾在離峰時刻申請，也採取分流方式，從7月20日到7月26日身分證件末碼為單數(1、3、5、7、9)的民眾，可於週一、三、五、日登記，身分證件末碼為雙數(0、2、4、6、8)則於週二、四、六、日，上「動滋網」進行登記。

體育署表示，今天周三開放身分證末碼為單數的民眾登記，目前累積超過百萬人次登記，由於電腦系統發現有許多民眾重複登記，體育署將檢核資料，每個身分證號僅保留1筆資料，以維護民眾公正公平的抽籤機會；此外，體育署陸續透過電子郵件通知登記成功的民眾，並將在「動滋網」開放查詢功能，方便民眾上網查詢登記資料。

動滋券共400萬份，若申請人數超過，體育署預計7月28日下午3點半於「2020臺灣運動產業博覽會」電競館(松山文創園區多功能展演廳)，在律師公證下進行公開抽籤，並將邀請運動選手共襄盛舉，中籤民眾可獲得一組QR Code，可使用在運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品，民眾可上「動滋網」搜尋可使用「動滋券」的店家。

(中時 )