女星丫頭（詹子晴）甜嫁愛情長跑9年的王卓鈞兒王惟立（William），近日兩人一同參與《小明星大跟班》節目錄製，討論「新婚協議簽署大會」主題，痛批老公不僅對長輩不禮貌，而且還沒有時間觀念。

丫頭新婚2個月爆危機 控尪9年對長輩超NG

丫頭在節目中分享，自己時常與老公一起出席長輩聚會，有時老公一遲到就是半小時起跳，讓身為太太的她，到現場就得趕緊給所有人道歉，有時還會被誤會是因為她動作太慢才晚到，但又沒辦法直說是因為老公關係才晚到，瞬間讓她有苦難言，另外丫頭還指出William可能是從美國唸書回來的緣故，想法比較洋派。

所以9年來，老公每次看到丈母娘都是舉手打招呼說「嘿！」，讓她相當不理解，而丫頭媽媽也是滿頭黑人問號，就連現場來賓都驚呼「現在要叫媽了啦！」對此，王惟立解釋自己有點親密恐懼症，不習慣叫阿姨、叔叔等，就連對自己媽媽也都是直接「叫本名」，讓主持人憲哥與Sandy非常震驚。

憲哥還不忘問丫頭，媽媽本名叫什麼，而她回答「念慈」，讓憲哥當下神回「OK嘛！叫Jude」此話一出讓大家瞬間猜不透，而Sandy則在一旁說，應該要叫「京都」吧，弄得大家哈哈大笑，沒想到幽默的憲哥竟開始唱起歌來，讓坐在一旁的王惟立尷尬不已，不過他還是簽署協議，承諾自己會努力經營婚姻。

(中時新聞網)