彰化市公所打造中彰運動公園，迎接暑假，親子夢想輪動場開滑了，親子滑步車。（吳敏菁攝）

彰化市公所打造中彰運動公園，迎接暑假，親子夢想輪動場開滑了，提供多采獎品。（吳敏菁攝）

中彰快速道陸橋下呈現新氣象，彰化市公所打造中彰運動公園，迎接暑假，親子夢想輪動場開滑了，安排7月25日、8月1、8、15日的周六上午9點半至下午4點半舉行「滑步車」

、「直排輪」、「遙控車」及「滑板」等，還邀集彰化8加名店參與，綿延樂鬧的市集。

彰興路和中彰快速道路交會處正是進入彰化的門戶，彰化市公所特別打造一座中彰運動公園，橋下空間可以滑直排、滑板等，成了夢想運動場，為了吸引觀光，也創造休閒、帶動健康運動，特別在現場安排里民市集及傳統美食攤位。並且還有藝文表演，首場安排了小朋友最愛的繪本故事演說互動遊戲，以及彰化市在地知名「柏斯特樂團」演奏多首精彩的樂曲。

中彰快速道也銜接彰化市東外環，八卦山上諸多特色咖啡

、牧場等，駛向這條路就多采展開了，公所也邀集周邊8家名店，「日月山景」、「今夜星辰」、「品香火鍋」、「阿束社咖啡」、「羊舍」、「禾家牧場」、「寶珍香」及「再發鴨肉麵」等推出優惠方案。

「到中彰運動公園享受親子互動的同時，也能夠順道到彰化市東區看羊、看牛、看草泥馬！」林世賢推薦還可以喝咖啡、吃美食順便帶伴手禮送給親朋好友，吃喝玩樂一網打盡

，這次還特地精心準備掃拖地機器人、氣炸烤箱等尖叫級生活家電共88份的抽獎好禮，每場限量優惠券250份。

(中時 )