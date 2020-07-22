施柏宇擔任日式炸豬排店一日店長。（石智中攝）

施柏宇擔任日式炸豬排店一日店長。（石智中攝）

伊林娛樂閃亮新星施柏宇因演出夯劇《想見你》爆紅，新冠疫情期間他工作不減反增，五月前往大陸參加《創造營2020》、《超新星運動會》節目錄影以及拍新戲，兩度接受14天居家檢疫，且每到一節目和劇組就要接受一次核酸檢測，他苦笑說這段期間，喉嚨、鼻子總共接受過5次篩檢，喉嚨的咳嗽感還好，但鼻子被挖時，「痛到無法用言語形容！」

施柏宇月初從剛大陸返台，17日才完成居家檢疫出關，他22日出席日本炸豬排名店一日店長活動時開心表示，這是他近期第一次公開活動，滿緊張也滿感動，因為太久沒出來了，且前陣子都在大陸錄節目和拍戲。

他到大陸時先接受14天隔離，隔離期間除了做有氧運動，也玩跳繩，每天追劇、打電動，第一週變胖一點，第二週開始自我警惕，中午少吃、晚餐不吃澱粉，努力瘦回原本體態。回台後他繼續居家檢疫14天，每天關在房間裡追劇、打電動，都是爸媽幫他準備食物或叫外送。因合作《想見你》成為好友的許光漢、柯佳嬿在他隔離期間也都有傳訊關心問他「還好嗎」。

他坦言至今仍持續感受到《想見你》的威力，還是有許多人會叫他「莫俊傑」，前陣子也發現在韓國台劇版上蟬聯多年第一名的《惡作劇之吻》，被《想見你》超越，覺得與有榮焉。看到許光漢爆紅後代言邀約不斷，他也替對方很開心：「這是他應得的，他已經出道七、八年了，他這些年背後的努力、以及為《想見你》做的所有事，這些都是他應得的，而且還算晚的」。

施柏宇說，《創造營2020》是他舞台首秀，也算是自己第一次登台，錄完影當天他還略微哽咽，因為看到妹妹們沒睡覺，努力練習彩排、盡全力在拼的過程，參與這節目對他是很不一樣的經驗 ，「在舞台上跳舞的感覺好爽、好過癮 ，真人秀就像自己的演唱會般」，他打算之後繼續上肢體開發課程、學街舞。

(中時 )