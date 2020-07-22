戰地體驗遊也是縣府規畫的遊程之一。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯出席郵輪跳島高峰會，說明金門縣的遊程規畫內容。（縣府觀光處提供）

縣府觀光處長丁健剛在郵輪跳島高峰會介紹金門遊程安排。（縣府觀光處提供）

國際郵輪「探索夢號」跳島旅遊29日自基隆港出發，31日登陸金門暢遊旖旎風光，縣府觀光處將以寫下人力扛〈金氏世界紀錄〉的蜈蚣座和傳統藝陣公揹婆迎賓，並推出好玩系列與逾千名遊客同樂。

這次跳島郵輪是新冠肺炎疫情趨緩後，全球首條啟動的郵輪航線，由交通部攜手金門縣、澎湖縣、連江縣與郵輪公司合作，預計推出12趟船程，類出國的海上遊吸引爆滿遊客。

金門縣長楊鎮浯今天率同觀光處長丁健剛、港務處長何佩舉赴台參加交通部長林佳龍、林右昌市長、觀光局長張錫聰、航港局長郭添貴等人出席的郵輪跳島高峰會，宣達金門將以豐富多樣的遊憩內容，讓遊客留下「海上公園」最美好體驗和回憶。

楊鎮浯說明，郵輪跳島金門1日遊有4條路線，包括金門閩南文化-僑鄉美學，愜意慢遊體驗，戰地壯膽體驗遊，台灣國境之西-烈嶼在內，不僅要讓遊客玩得開心，也要讓遊客遊得放心，上岸入境的旅客每人可獲贈1瓶防疫酒精。

楊鎮浯強調，縣府在3月開始超前規畫「遊金門、類出國」必遊景點，搭配交通部推動的跳島郵輪計畫，全新遊程顛覆金門傳統旅遊印象，期待在中央、地方與郵輪業者持續辦理下，在3離島間走出1條亮麗的藍色公路，也為高詢問度的國民旅遊，帶來從海上而來的新客源。

(中時 )