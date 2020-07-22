高市警新興分局前金分駐所趙姓巡佐去年5月非法搜索洪姓毒販住處，並看上洪男女友，竟利用庇護之名，多次邀約她泡溫泉或發生性關係，高雄地檢署偵查後依貪汙、包庇毒品、偽造文書等罪嫌起訴趙男，高雄地院也裁定續押禁見。

起訴指出，趙男於108年5月在前金區一間餐飲店進行盤查時，查獲陳男持有毒品，趙男為了繼續追查持毒的共犯，隔日帶著3名員警，在未聲請搜索票也未經當事人同意的情況下，竟假借職務上權力違法搜索洪男住處，雖然搜得海洛因、一粒眠等毒品，但蔡男隨後還要求簽屬自願搜索同意書，並製作不實筆錄，明顯違法。

除了違法搜索洪男住處，在進入洪男屋內時，見到洪男女友頗有姿色，竟以協助要追查綽號「小婷」的通緝犯，要求洪男女友在通訊軟體將趙男加為好友，隨後2人騎機車到愛河一帶尋找「小婷」，途中趙男稱因為有他的協助她才免於驗尿。

2人並未尋獲「小婷」，隨後趙男將她載到暗巷從後擁抱，並詢問是否願意與他約會，還在載洪男女友回家時，趁她沒有防備之下，將手伸進衣內撫摸洪男女友。數日後，洪男女友有事找趙男相求，趙男竟利用警政署系統查詢相關資料，以開房間的名義向洪男女友洩漏前科資料，隨後更多次尋求洪男女友前往屏東車城泡溫泉、開房間，但都遭到拒絕。

全案經調查局台南市調處偵辦，高雄市警局督察室及新興分局也加入專案小組積極偵辦，並未對自家人有任何庇護，高雄地檢署偵結，依依貪汙、包庇毒品、偽造文書等罪嫌起訴趙男，高雄地院也裁定續押禁見。

(中時 )