耶和華，又稱為雅威(Yahweh)，本是《聖經》舊約部分中以色列人對上帝的稱呼，不過卻在美國境內的邪教頭目「耶和華本耶和華（Yahweh ben Yahweh）」這裡走味。

耶和華本耶和華原本叫做胡隆米切爾（Hulon Mitchell），他建立的「耶和華國」教，可說是3K黨的非裔版，他以上帝之子的身份佈道，四處行騙，告訴那些聽他謊話的人，他們是「被選中的人」，有些人甚至在他的「宗教洗禮下」一兩周就輟學，加入了「耶和華國度」。

耶和華本耶和華原本叫做胡隆米切爾。（圖／Youtube）

加入耶和華國不難，但想進入教派的核心，就必須為教主獻上「祭品」，也就是白人的身體部位，因此被殺害的白人不計其數。當時社會底層的非裔民眾們一聽說有個教導「黑人至上、痛恨白人」的宗教，立馬感覺到歸屬感，紛紛入教，借著非裔人士和白人之間的種族仇恨，耶和華國的勢力以驚人的速度壯大。

這個宗教組織在美國佛州邁阿密有一個名為「愛之神殿」的總部，許多信徒在這裡過著集體生活。曾有紀錄片訪問到前信徒，他們透露教主在這裡規範成員的睡眠時間、工作習慣甚至性生活時間，還要求男性追隨者，只有在準備要孩子的情況下，才能和妻子發生性關係，後來被揭穿，這項規定竟是為了方便讓胡隆與女性成員發生性行為！

教主還規範夫妻「私密時間」，原因竟是為了方便讓教主與女性成員發生性行為！（圖／Youtube）

不過耶和華國卻對外宣稱這裡有濃厚的「家庭氛圍」，實際上，教徒不僅沒有人身自由，還面臨殘酷刑罰，紀錄片還指出，如果有信徒沒有拿出每天必須上繳的10美元捐款，就會被強制送到稱為「諒解室」的酷刑室接受懲罰。

如此殘暴血腥的邪教，教主本人卻是邁阿密的優良市民，還有自己的專屬紀念日。胡隆靠著教徒們的貢獻積極做慈善，成了小有名氣的慈善家，打好政商關係，邁阿密市長因此在1990年10月7日宣佈，將當天定為「耶和華本耶和華日」，胡隆成了美國非裔的神話。

胡隆米切爾從神壇墜落，涉及謀殺罪名被捕。（圖／Youtube）

然而這段神話卻只維持了1個月就殞落！這位教主因為涉及謀殺罪名被捕，根據法院資料顯示，胡隆參與了12起謀殺案，2001年他假釋出獄，回到邁阿密希望東山再起，但因為有前科，他被禁止聯繫之前的密友也被禁止透過電視、廣播、電腦傳授教義。2006年胡隆更被診斷出患有前列腺癌，當時他還面臨14項指控，包括綁架和謀殺，在2007年5月7日，胡隆不敵病魔在醫院離世，耶和華國也就此銷聲匿跡。

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(中時新聞網)