楊世光揭密政論節目主持人價碼。(影片自41:10開始)

謝震武去年被曝是政論節目價碼最高主持人，一集6萬。(本報系資料照)

知名律師謝震武去年被指１集台幣6萬，是價碼最高的政論節目主持人，不過資深財經媒體人楊世光日前在直播節目中談及政論節目主持人價碼，卻意外揭密了知名節目主持人劉寶傑主持《關鍵時刻》真實收入，算一算一點也不輸價碼最高的謝震武。

資深媒體人楊世光曾是《57金錢爆》主持人，在該電視台待了11年的他，日前不只在網路節目中大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，連公布劉寶傑真實收入。

楊世光說以前劉寶傑底薪大概是1小時2萬台幣，若收視率達標再加1萬，「所以1集2小時，一天的收入就是6萬塊，這個數字應該是之前的數字，因為現在YT分紅應該更多。」他推測劉寶傑目前收入應是1小時約進帳3至4萬台幣。

謝震武獲《讀者文摘》肯定，去年第6度拿下「最受信賴的新聞／時事節目主持人」，被問起1集6萬價碼一事，他霸氣回應，指自己是最資深的政論主持人，也把節目做到收視第一，「這個價碼我值」。

(中時新聞網)