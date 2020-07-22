汪小菲和大S婚後育有一對兒女，經常往返兩岸的他，自新冠肺炎疫情爆發，已半年多沒回大陸，雖然捨不得家人，但近日為了工作不得不回去，也配合防疫隔離14天，今（22日）終於期滿出關，讓他相當有感，狂讚大陸當地的防疫措施。

汪小菲表示因為在南部出差，他便選了廈門隔離，去之前查到當地防疫評價相當不錯，「從落地到酒店不到兩個小時，工作人員都是專業的防護衣」，國際與港澳台航班和國內航班也完全分開，不但只用10分鐘就過海關，核酸檢測也5分鐘不到。

汪小菲透露從台灣到大陸的人屬於低風險區，所以相對寬鬆，入住飯店每天三餐都豐盛之外，還可以叫外賣，甚至朋友也可以送去當地美食，最後隔離期滿離開飯店時，員工還歡送每個客人，讓汪小菲看了很感動。

汪小菲有了大陸防疫隔離的親自體驗後，有感而發說：「看到一些媒體胡說八道嫉妒我們疫情的防控數字，但是經過這次，我想可能這個世界我們是控制最好的地方。」稱雖然犧牲14天的自由，但為了14億人的安全也毫無怨言，「這是我們的責任，謝謝廈門，謝謝我能這輩子是個中國人」。

汪小菲微博全文。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)