先前有消息傳出日本政府將於7月之內與台、中、韓洽談重新開放商務旅客互訪事宜，而日本政府於22日在新冠肺炎對策本部會議上宣布，將正式和台灣、南韓以及中國大陸等12個國家與地區，協商雙邊商務客的出入境解禁相關事宜，據了解，台灣將列在第二波開放商務互訪名單中的優先協商對象。

日本政府開始對於疫情趨緩的國家與地區鬆綁出入境限制，6月初就和越南、泰國、澳洲、紐西蘭等4個國家進行交涉，且已決定有條件地開放越南、泰國的商務旅客等入境，而每日入境日本的人數上限為250人。日本政府也於22日正式宣布第二波開放商務旅客入境的名單，而台灣就列在其中。

據日本多位政府相關人士透露，從日本出入境的旅客，都要接受PCR病毒檢測，以降低感染風險；雖然目前日本國內PCR病毒篩檢能力有限，但之後將會大規模採取唾液篩檢的檢測方法，到時候就能與入境人數眾多的中、韓展開鬆綁入境限制的協商。

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(中時新聞網)