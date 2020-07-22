紐約市的金融行業公司正面臨諸多因素造成的衝擊，如：在家上班的員工，閒置的辦公空間，治安不佳的城市以及對偏好稅收的州立法機關。所以當媒體報導稱，紐約市的金融行業正考慮將規模至少削減20%時，並不令人吃驚。

根據Partnership為紐約市進行的一項研究，約25%的僱主正在考慮將紐約市的工作職位至少減少20%，約16%的僱主希望將工作職位移出紐約市。

企業預計今年夏天只有10%的員工會回到辦公室。到2020年底，這個數字料上升到40%。因此，未來兩年市和州的稅收損失可能會超過370億美元。但這也許是件好事情，紐約州的政客們可能會因此放棄一些「可怕」的想法，比如，動用7.5億美元納稅人資金幫助建造了特斯拉的2號超級工廠。

該研究預測，該市經濟今年可能收縮13%。根據報告，健康以外的頭等大事應該是幫助小型企業和少數族裔擁有的企業；改善在線教育和職業培訓；提供經濟適用房；改革預算和稅收；以及推進可再生能源、數位基礎設施和貨運優化。

近日，紐約州民主黨人試圖對股票交易徵稅，主張對價值5美元或以下的股票出售徵收1.25美分的稅，對價值20美元以上的股票徵收最高5美分的稅。金融部落客零對沖對此表示，難怪成千上萬的對沖基金經理離開紐約，前往像佛羅里達這樣更加宜人的地方。

此外，紐約最大、最著名的辦公大樓最近的公寓樓價格暴跌，為該城市的商業地產前景埋下了不祥之兆。根據租房網站StreetEasy的數據，今年第二季度曼哈頓的出租房源價格在最初基礎上打折的比例最大。其中熨斗區（Flatiron）降幅創下了驚人的45%。在中城西區和金融區，分別有40%和42%的公寓降價。

(中時新聞網)