紐西蘭總理阿爾登，22日決定拔掉移民部長李斯-加洛威（Iain Lees-Galloway）的烏紗帽，因為他與下屬有「不當的關係」。

阿爾登說，李斯-加洛威與轄下部門的女性員工，婚外情約維持了1年，已在幾個月前結束。她表示，對道德判斷向來謹慎，不過李斯-加洛威對於遭控不當利用權勢坦承不諱。

41歲，與妻子育有3名子女的李斯-加洛威說，他接受阿爾登的決定且道歉，並表示9月的國會大選，他不會尋求連任。他在聲明中說，「我在職位上舉止完全失當，不能繼續擔任部長。」

李斯-加洛威的不倫醜聞會炸裂，主要是在野黨國家黨領袖柯林斯女士，向阿爾登的辦公室打通風報信。該黨透過一位可證實部長搞婚外情的第三人，獲得許多相關細節。

阿爾登說，在柯林斯通報之前，她對李斯-加洛威的婚外情一無所悉，如果李斯-加洛威能早點告訴她就好了。李斯-加洛威在21日遭解職後，先向家人坦白此事，22日醜聞才被公諸於世。

(中時 )