2020年07月22日 桃園機場 ▲台灣首位女性駐美代表蕭美琴22日晚間低調抵達桃園機場，準備搭機啟程赴美就任，她除了攜帶一箱箱的行李外，還有4隻貓咪陪伴同行，她在機場沒有受訪，僅揮揮手並低調表示感謝關心。（陳麒全攝）

台灣首位女性駐美代表蕭美琴22日晚間低調抵達桃園機場，準備搭機啟程赴美就任，她除了攜帶一箱箱的行李外，還有4隻貓咪陪伴同行，她在機場沒有受訪，僅揮揮手並低調表示感謝關心。

蕭美琴在傍晚17時許搭車抵達桃園機場，她一身輕裝薄外套，背著一個斜背包，除了幾箱的行李外，也帶著4隻愛貓同行，蕭美琴也親自以行李車推送其中一個貓籠及隨身行李，愛貓之情溢於言表。

看到記者前來採訪，蕭美琴僅低調的揮手並表示「謝謝」，不時還親切的提醒記者拍攝時「要小心」。隨後前往長榮航空櫃枱辦理登機相關手續，她也隨時轉身低下身子，關心4個貓籠裡的愛貓，更不時輕聲呵護「好好好，不要緊張」，讓一旁隨行人員都忍不住發出會心的微笑。最後她也應記者的要求，與4個貓籠一起合照。

蕭美琴20日前往立法院參與第10屆「台美國會議員聯誼會」成立大會時表示，赴美後工作很多也非常全面，有經濟領域、安全領域，也有文化、教育、政治等很多面向，她將全力以赴。這星期正式上任，「下週的會議、行程已經排滿了，有很多事情要做」。

她指出，全球政經情勢變動非常快，「我們要維持冷靜，在非常劇烈的變局中掌握機會，同時也要竭盡所能避免任何風險和衝突」。

對赴美工作面臨中國打壓是否將以「戰貓外交」對抗「戰狼外交」，蕭美琴說，她自許為戰貓，因為貓有一些特質，貓非常靈活，也可以在狹隘空間找到生存之地和立足之地，貓很討人喜歡，但也獨立自主不任人擺布。

(中時 )