長科*（6548）22日盤後公告第2季獲利自結數，單季稅後淨利為2.00億元，比上季增加57％，較去年同期成長38％，以每股面額1元的股數計算，每股稅後淨利為0.57元，優於上季的0.36元與去年同期0.41元；如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利約當為5.7元。

長科*第2季合併營收為24.38億元，較上季成長13％，與去年同期增加8％，自結單季營業淨利為2.27億元，比上季明顯增加28％，也較去年同期成長14％；自結稅前淨利為2.32億元，季增23％，年增5％；單季歸屬於母公司業主淨利為2.00億元，季成長率為57％，年成長率達38％；以每股面額 1 元的股數計算，每股稅後淨利為0.57元；如以每股面額10元的股數換算，則每股稅後淨利為5.7元。

長科*各子公司第2季隨所在地政府逐步解封經濟活動後，無論是IDM客戶或委外封裝代工（OSAT）客戶之拉貨力道皆逐漸轉強，並積極備貨庫存；加上長科*第2季QFN營收較上季大幅成長將近40％，更較去年同期倍增，進而帶動營收及獲利表現皆優於首季。除了本業表現穩中帶堅之外，在所得稅利益回沖挹注下，第2季歸屬於母公司業主淨利為2.00億元，季增率達57％，每股稅後EPS為0.57元。

(工商 )