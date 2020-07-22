宜蘭的好山好水，孕育出多元豐富的美食。第一屆「宜蘭勁好TOP10好食.好物.好所在」票選活動，就在超過百家業者報名角逐的激烈競爭中，公布評比名單。

蘭陽金棗鴨賞溫泉Pizza。（圖／品文旅礁溪提供）

這次的活動分為兩階段：第一階段是由網友上網投票，第二階段則是邀請主廚、各產業達人、學術專家及縣府主管組成評審團，特別的是找來名廚江振誠擔任此次的評審委員召集人，增添不少星光。江振誠在致詞時提到，透過這次的活動，對於宜蘭店家的創意和用心感到驚豔，他笑著說：「這次擔任評審最困難的地方，就是有太多好吃的東西，讓評審十分為難。」

金瓜揚出豆腐。（圖／綠舞國際觀光飯店提供）

其中十大好食的名單裡，分成飯店組、餐廳組、小吃飲品組。像是飯店組中的品文旅礁溪的「蘭陽金棗鴨賞溫泉Pizza」、礁溪山形閣溫泉飯店-山友拉麵的「三星韭香拉麵」、礁溪老爺酒店-岩波庭宜蘭廚房的「蘭陽鴨賞彩椒濃湯」、綠舞國際觀光飯店-舞饌日式餐廳「金瓜揚出豆腐」、宜蘭力麗威斯汀度假酒店的「蔥滿愛丹麥小吐司」，餐廳組中的壯圍的穀倉餐廳的「割稻飯」、藏酒酒莊的「藏酒酒粕麵包雞」等等，都是好吃、好看更充滿了宜蘭味。

三星韭香拉麵。（圖／礁溪山形閣溫泉飯店提供）

另外，還選出特別產品獎：Hito石花凍的「水果口味石花凍」、棗稻田企業股份有限公司的「土紅心芭樂紅寶石生乳捲、潭酵天地的「Formosa巴薩米克醋」。而最讚人氣獎則由蘭田穀王烘焙坊的「三星蔥鹹蛋糕」獨得。

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(中時新聞網)