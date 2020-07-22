從台股今年最低點8523點到今天，大盤已經漲了46%了，但很多人還是在觀望，深怕自己一進場，台股就會反轉，那麼，有沒有什麼方法，可以找出台股的「神買點」？

我告訴你，的確有，不是看月線，不是看季線，而是看長達百點的下影線！

從最低點3月19號的158點下影線，一直到前天108點下影線，這波行情以來一共出現7次百點左右的下影線，每次都是波段低點，每次都沒有跌破！而這個現象，我先前就提過，當前天第7次百點下影線時，我也說若不跌破當天低點，那麼台股創高的速度會比想像中快，結果接下來兩天台股又漲300點，現在還原除權息的話，台股其實已經創歷史新高囉！

逝者已矣，來者可追，展望台股未來，很多人又會問，現在進場到底安不安全？股市會不會泡沫化？

屈原說過「眾人皆醉我獨醒」，然而在股市中，你必須「眾人皆醉，我借酒裝瘋」，什麼意思呢？就是你必須要順勢而為，很多人覺得現在股市過高，覺得過熱，覺得會泡沫化，我不否認股市可能會出現回檔，然而，你不應該跟趨勢對作，例如你在三月時，覺得疫情會讓經濟基本面惡化，覺得FED撒錢也沒有用，於是跑去放空美股，沒錯，美國今年經濟成長率有可能是負的，但是那指跟費半都創新高了，你不就被軋到天上去了嗎？

所以，既然現在是「資金行情派對」你何不跟著小酌一下，今朝有酒今朝醉，花開堪折直須折，不要去預設高點，一起沉浸在這個幸福氛圍中，然而，記住你是「借酒裝瘋」，所以你大腦是清楚的，是有警覺性的，當趨勢反轉，你就必須當那個「眾人皆醉我獨醒」的人！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)