散熱模組廠奇鋐（3017）因股價高漲，應主管機關要求先行公布6月獲利，經自結單月EPS僅0.3元，僅年增逾2成，惟第二季EPS 1.61元，年增率卻高達147.69％，表現亮眼。

經奇鋐自行結算，今年上半年累計營收190.91億元，呈年增16.4％，其中第二季營收達116.05億元，呈年增22.36％，並成功創下歷史新高，在營收規模放大下，奇鋐第二季獲利也令人刮目，其中單季累計稅前盈餘及稅後盈餘分別來到8.63及5.67億元，年增率分別為144.48％及145.45％，單季EPS 1.61元，則較去年同期成長147.69％。

其中6月獲利，因營收走跌，僅剩30.83億元，再加上台幣急升帶來匯損的壓力，以及稅率拉升，表現落在第二季的低檔，經結算單月稅前及稅後盈餘為1.9億元及1.06億元，單月EPS為0.3元。

(工商 )