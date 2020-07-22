為降低都市熱島效應而設計的台中宜居住宅建築，深受建商青睞，包括單元二、單元三、水湳、單元十二、11期、14期等精華重劃區，目前已成為「宜居建築」推案熱區，且案案熱銷。

其中，位在單元二的「陸府觀森」，規劃戶戶雙植樹大陽台、建築體全綠覆，用「跳島陽台」對抗「熱島效應」，未來可望成為台中第一座落成的宜居住宅！該案預售階段受到醫界、學界與企業主熱烈詢問，其中還包括不少七年級專業人士。

位於益豐路與大墩12街口的「陸府觀森」宜居住宅案，產品規劃57、65、100坪，每坪開價50至58萬元，總戶數62戶，總銷25億元，目前已熱銷逾七成。

陸府建設表示，「陸府觀森」標準層規劃單層4戶、高樓層單層2戶，其中最特別的是，每戶住家規劃有兩個植樹大陽台，每間居室皆有花台植栽，密佈的陽台、花台形成串聯式的跳島陽台，將建築體四面包覆全綠化，目前也是台中唯一有此規劃的宜居住宅案。

「陸府觀森」陽台尺寸最大深度3米、寬度3.6米，合計近3坪面積是額外可利用的空間，可作為第二個客廳、戶外用餐區、陽光書屋等。

「陸府觀森」購屋年齡層有年輕化的趨勢，其中包括年齡介於30至40歲的醫師青年與企業二代，比起過往增加約一成。陸府建設認為，除了品牌影響力之外，認同陸府在居住觀念上的超前理念，也是購物年齡層年輕化的主因之一。

「陸府觀森」基地街廓採整合規劃，社區基地南面鄰益豐路四段、大墩12街角地，面積為1,041坪。陸府將基地北側益豐路四段與益豐東街口角地，整合規劃成為裝置藝術與造景結合的停車空間，名為「陸府綠角」，是業界首創將景觀造景融入停車空間，同時也是鄰里環境美化的一環；此外，住宅社區採半開放式綠籬設計，與鄰里友善共好，更將綠覆面極大化。

陸府建設表示，「陸府觀森」在基地條件上力求達到盡善盡美，而建築設計也是反覆經過檢討、修正，因此「陸府觀森」雖然不是第一個通過宜居法案的個案，但是以完工時間推算，可望成為台中第一座落成的宜居住宅建築，對住戶而言更具意義！

(工商 )