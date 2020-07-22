全球晶圓代工龍頭台積電16日召開法說會透露，由於客戶對先進製程需求不斷提高，上調今年度資本支出至160-170 億美元，較去年大增13%，市場原先預期，受到新冠肺炎疫情衝擊需求，台積電應該會維持150-160 億美元不變，沒想到反而上調。對於台積電的競爭對手、南韓科技大廠三星電子來說，加強研發與生產所需的資本支出也是必要手段，加上華為禁令下，三星有望透過其他陸企下單受惠。

據businesskorea報導，三星正試圖縮小與台積電的差距，為此，三星在下半年向全球獨家供應EUV光刻設備的荷商艾司摩(ASML)採購大量EUV設備，並在上半年投資增加66％、投入約6兆韓圜(約1475億元新台幣)，預計接下來資本支出會持續擴大。

專家表示，華為很有可能與清華紫光集團的子公司紫光展銳共同合作IC設計的技術來生產處理器，這對於三星來說是個好機會，因為紫光展銳可以下單給三星，用以先進製程替其生產晶片，相較之下，台積電今年5月宣布有意赴美設廠，加上美國商務部宣布，所有企業只要是供貨含有美國技術的半導體產品，都要經過美國政府審核通過。

台積電也在這次的法說會上，透露在9月14日之後，不會再供貨華為，這使得三星更有機會搶進華為供應鏈。據市場研究公司TrendForce數據顯示，全球晶圓代工市場Q2排名，台積電占比51.5％，三星電子以18.8％居次，但相比前一季表現，台積電市場份額下滑、三星微幅上升，雙方差距也縮小一些。

(中時新聞網)