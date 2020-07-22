游書庭穿著小內褲上場演戲，胯下面對演員直呼尷尬。（艾迪昇傳播提供）

藝人游書庭在三立Vidol 原創微劇《限時同居侯八天》擔綱單元男主角，劇中獻出入行最大尺度，僅穿一條小內褲上陣，還近距離「秀雞」，讓同戲女演員進入最佳「賞鳥」位置。他臨上場才感受到緊張、尷尬，「本以為沒什麼，但真正入鏡，幾乎光溜溜被一堆人圍著看，還被女生盯著，超糗的」。更糗的是，他劇中穿過的兩條內褲，其中一條收工後竟不翼而飛，他只能苦笑自嘲「看來有人很識貨」。

游書庭劇中飾演超自戀台客，不時爆肌展露好身材，有場戲要他只穿一條小內褲，一個轉身使褲襠直接面對坐在沙發的女演員，進入女坐男站的尷尬視角。由於是入行第一次幾近全裸，他開拍前特地在內褲中另穿泳褲，就怕走光原形畢露。本以為做好心理建設，不料一上場，當女演員視線對準自己重要部位時，他瞬間發窘、愣在當下，差點NG重來，他笑著解釋：「第一次這麼赤裸被女生看，還好有即時反應過來，不然就要重拍了。」

他劇中共穿過紅、藍兩色內褲，原本經紀人開玩笑說戲上檔後可以送粉絲原味內褲，當作粉絲福利，被游書庭賞了個白眼。不料，戲殺青後其中一條內褲竟然在片場憑空消失，經紀人虧他可能費洛蒙太強，內褲被愛慕者摸回家收藏。

他在劇中無時不刻自戀，經常攬鏡自照、沾沾自喜，還不忘給鏡中的自己拋媚眼，因為演得入木三分，被其他演員虧是本色演出，游書庭喊冤：「我根本不是這樣啦！私下還有點害羞的。」為了強化他「不要臉」的特質，經紀人還帶他上菜市場，訓練他對菜販搭訕，結果賣菜大嬸調侃說自己是良家婦女，已經有兒有女，要他別對自己放電，笑壞一旁的經紀人。

(中時 )