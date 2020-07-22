旅日好手姚宣榆暫列第二。（TLPGA提供）

「大聯大女子高爾夫公開賽」，今天繼績在揚昇球場進行第二回合，職業新秀吳佳晏沈穩應戰，後九洞手感加溫捉下3隻博蒂，兩回合結束以總計低於標準桿8桿的136桿躍居領先，旅日選手姚宣榆2桿之差暫居第二。

今天球場天氣晴朗又高溫，選手的體力調節格外重要，今天從領先組出發的吳佳晏，雖然前九洞打得比較悶，但後九洞一開就連抓2隻博蒂，拉開和競爭者的差距，明天最後一回合繼續留在領先組，賽後她表示，表現沒有前一回合好，不論開球還是鐵桿都算差強人意；雖然前九洞維持在這一回合平標準桿，但是她等待機會，順利找回推桿的感覺，第10、11洞都抓鳥，讓她打得更穩定。

同組的旅日選手姚宣榆，原本處在領先位置，但一下場第1洞就吞下柏忌，她說其實還挺習慣的，因為從以前開始，常常第1洞就會掉桿，如果是平標準桿反而覺得賺到。

旅美選手徐薇淩昨天首回合並列第3，但是今天狀況不佳，繳出74桿，兩個回合總計142桿暫並列第5。徐薇淩今天從13洞開始，連續4洞都吞下柏忌，她回應，前面沒有進帳，因此想要翻轉氣勢，可惜效果不如預期，主要是揮桿動作走樣，所以搶攻不成，明天的比賽希望擺脫今天的壓力，盡量爭取好成績。

第二回合所有選手以張瑄屏低於標準桿4桿的68為最佳成績，她在第二回合進帳1隻老鷹、3隻博蒂，另有1記柏忌，總成績累積為平標準桿的144桿，排名從42躍升為並列12，她說昨天回想之後，發現自己的揮桿節奏有點快，導致成績不佳，所以今天特別調整，很高輿收到不錯的效果，加上今天是她的生日，所以這個好成績，剛好當成給自己的生日禮物，也讓支持她的媽媽開心。

張瑄屏今天生日，擊出單回合全場最佳成場68桿，她也相當開心。（TLPGA提供）

旅美好手徐薇淩暫並列第五。（TLPGA提供）

(中時 )