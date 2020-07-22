這起離奇失蹤案發生在大陸浙江，一名女子在家中床鋪失蹤，至今已經18天，仍無消無息，警方調查時找不到任何線索，社區、電梯監視器都沒有拍到女子離開的畫面，最後一次拍到女子身影，是失蹤前一天傍晚，與小女兒一同搭電梯返家。

失蹤的來姓女子丈夫表示，7月5日大約凌晨12時30分，起床上廁所時見妻子還在床上睡覺，但早上5時30分起床，卻發現妻子不見，當時以為妻子只是出門，雖然這種事不常發生，但丈夫並沒有特別在意，直到公司打電話告知，來女沒有去上班，家人才驚覺不對勁隨即報警。

女兒翻家中物品時，發現媽媽錢包、手機、證件等隨身物品都放在家中，失蹤前連外出衣服也沒換，僅穿吊帶睡衣、一雙鞋出門，不像媽媽平常會做的行為。來女最後一次出現在監視器畫面，是7月4日傍晚大約5點10分，她與小女兒一起拿著蛋糕、書本，有說有笑搭電梯回家。

警方調查發現，來女住的社區，只有兩個進出口，全都有裝置監視器，設備也沒有故障，但完全沒拍到來女離開的畫面，除了調閱監視器，警方在社區、附近景觀區進行地毯式搜索，連社區造景用的人工河也抽乾，一樣沒有發現來女蹤影。

根據外媒報導，家人表示來女精神正常，最近沒有和家人起爭執，不知道為何會突然失蹤；來女平常在一間公司擔任清潔員，大家都知道她喜愛這份工作，因次對於失蹤事件感到相當困惑。

(中時新聞網)