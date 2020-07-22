泰雅渡假村總經理李吉田（前左1）等人，歡迎民眾25日入園品嘗免費咖啡，清涼一夏。（林心柔攝）

南投國姓一年一度盛事「南投國姓咖啡節」登場！開幕記者會於22日舉行，宣布活動將於25日在泰雅渡假村盛大展開，活動當天下午14點前開放民眾免費入園，還有總統府國宴級精品咖啡免費品嘗及夏日限定的潑水大戰，園區加碼抽獎活動，有機會將OSIM全身按摩椅帶回家。

國姓鄉鄉長邱埔生、外交部中部辦事處處長翁瑛敏等人多位貴賓皆到場致意，也特別邀請知名網紅「含羞草日記」團隊到場擔任開幕式嘉賓，泰雅渡假村總經理李吉田表示，今年市集活動裡除展示國姓在地特色農產品、美食外，民眾只要自行攜帶杯具，就有超過20攤國姓精品咖啡可免費品嘗。

泰雅渡假村經理李浩瑋表示，當天還有安排大型氣墊彈跳親子區、充氣滑梯、百變泡泡奇幻秀等，園區內還有溫泉區及清涼戲水區，民眾可免費入園暢玩外，累了喝杯沁涼的咖啡，絕對是這個假日的好去處。

活動當天也可持振興券消費（不找零），現場消費積點滿500元，還可參與抽獎，不僅人人有獎，最大獎還有機會將OSIM全身按摩椅、SHARP空氣清淨機等1500項好禮帶回家，若還在苦惱這個假日行程如何安排，25日到泰雅渡假村免費讓你玩透透。

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