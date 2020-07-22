美國國會參議院多數黨領袖麥康奈爾於當地時間週二（21日）表示，美國下一輪經濟刺激計劃參議院版本的框架已基本確定，其中有三個要素：為美國民眾再發一輪紓困支票、為美國小型企業提供貸款，以及為美國學校重啟提供1050億美元的援助資金。

關於「給民眾再發一輪支票」的問題，國會兩黨在大方向上達成一致，但對於具體發放的對象和金額仍有分歧。麥康奈爾曾表示，他希望只給年收入4萬美元以下的家庭發支票，但民主黨對此表示強烈反對。

在紓困規模上，兩黨的意見也不一致，共和黨希望將規模控制在1兆美元，而民主黨則希望規模達到3.5兆美元。

麥康奈爾表示，希望能在8月7日美國國會休會之前將議案的最終版本遞交給美國總統川普。預計這將是美國國會與白宮在秋季美國總統選舉前推出的最後一輪經濟刺激計劃。

麥康奈爾進一步表示，參議院的版本中可能不會包括收入稅減免政策。麥康奈爾說：「在收入稅的減免和最佳解決方案上仍然存在不同意見，我們仍在同白宮協商。」

不過，川普的態度十分強硬，他表示如果刺激計劃不加入收入稅減免條款，他將予以否決。

除此之外，就增加投入多少資金進行新冠病毒檢測的問題上，白宮和共和黨也存在分歧，共和黨國會成員希望投入更多資金，白宮則希望減少投入。就連川普在國會最重要的支持者、加州共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）在此問題上也選擇和白宮站在對立面。

麥卡錫說：「我是那個會說『我們需要更多檢測開支費用』的人。」

麥康奈爾週二說，參議院的版本需要眾議院的支持才能送交美國總統簽署，他將參議院的版本稱為參眾兩院的「開盤價」。

兩個月前，美國眾議院通過了一份3兆美元刺激計劃議案，其中包括為全國性的檢測和追蹤系統提供資金，1兆美元用於填補州和地方政府的財政空缺，還有1兆美元直接以支票的形式發放給美國民眾。

美國眾議院議長佩洛西拒絕對仍在談判的新一輪刺激計劃議案進行評價，但她表示，民主黨方面希望能擴大新冠病毒檢測、追蹤和治療已確診病例，以及給美國人民直接發支票。

佩洛西說：「每個人都會明白，如果我們不繼續支持工薪階層，經濟形勢將會變得更糟。」

(中時新聞網)