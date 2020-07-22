榮獲台北電影獎最佳女主角、國際上四處征戰的國片《野雀之詩》22日晚舉辦首映會，由導演施立帶著演員李亦捷、夏騰宏、陳淑芳、游安順以及在劇中有突破演出的小童星高於夏一同出席，分享拍攝《野雀之詩》的趣事，現場更有重量級來賓現身，讓導演主創們相當驚喜。

越南戲劇小天王呂晉宇（Harry Lu）特別到場，為這部講述隔代教養的電影加油打氣，而綜藝小天王陳漢典，更走上舞台為台北電影獎影后李亦捷獻上祝福，也預祝電影票房大賣。

越南小天王呂晉宇，過去一年因車禍休息，最近傷癒復出特別到場為《野雀之詩》加油打氣，期待社會能因這部電影更加注重隔代教養的問題。而近年來轉戰戲劇界的綜藝小天王陳漢典，今天也出席力挺《野雀之詩》首映會，不斷誇讚李亦捷的演出讓他佩服得五體投地，更情緒激動地獻上祝福「票房大賣」。

電影《野雀之詩》由從專業音樂人到影像工作者的施立執導。電影述說祖孫倆相依為命居於山城小鎮，孫子在山間拾回一隻垂死麻雀並將牠下葬，同一天他的母親要接其到城市同住，但隨後又因母親感情、工作不順，被送回鄉下，一家三代就像關在籠中的野鳥，能用多少力氣抵抗命運？電影探討隔代教養和生命存亡，細膩的演技讓李亦捷順利在台北電影獎封后。電影即將於後天7月24日全台上映。

(中時 )