揚運國際人力集團勞務標案表

人力仲介公司引進外勞移工來台，獲利空間可觀引來各方競逐。國民黨近日爆料指揚運國際人力集團，借蔡政府推新南向名義大舉介入國營事業勞務標案，但資料顯示：揚運集團早在馬政府時期已著力該項業務，在2014年即獲得中油加油站勞務標案，日後標案增加實屬業務擴展結果。

國民黨爆料牽扯到立委蘇震清2018年在立院臨時提案，要求國營事業須加速新南向布局，且三個月給書面報告，而質疑其中有無不當關係。其中，提及民進黨2016年執政至去年底台灣移工增加9萬多人，印尼增加3萬多人，佔了三成；以每位移工每月若給仲介服務費1500元，以全台71萬移工，仲介業每月可收10億服務費，利益龐大。

由於，揚運集團（長隆等公司）的事業版圖遍及兩岸三地中港澳台，參與新南向政策自然是業務方向。近日遭質疑借蔡政府新南向介入國營事業勞務標案，但追溯該集團標案在2014年、2015年即參與多項國營事業勞務標案，這段時間正是馬英九政府執政期間；在蔡政府時期參與移工勞務標案本屬自然，突捲入國民黨爆料紛爭，令業者意外。揚運集團董事長高壽濤即表示，他是商人，有機會為國家做事都會出錢出力，蘇震清等人訪印尼細節，他全未涉入，突被形容如此不堪，以後誰還敢幫國家政府做事？

(中時新聞網)