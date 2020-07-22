「以孩子為出發點」營隊活動於22日到24日，由南投縣政府文化局與國立中興大學文學院、財團法人18度C文化基金會，共同合辦3天，22日在中興大學文學院盛大舉行，營隊成員來自南投縣各國小三至六年級學童，共40名學員，由中興大學各系所學生擔任營隊輔導員，規劃帶領三天走讀台中行動學習營。

南投縣文化局與18度C文化基金會，自102年起合作推動縣內閱讀，從「我愛閱讀」圖書館閱讀護照認證，到今年實施「熊愛閱讀」閱讀護照計畫，歷經8年時間，今年也首次與國立中興大學等單位共同合作，匯聚各方閱讀力量，應用教育部「高教深耕」計畫等資源，讓閱讀豐富孩子生活。

開幕式當天，南投縣政府文化局局長林榮森、18度C巧克力工房董事長茆晉𣉚等人皆到場致意，一開始貴賓們一同朗讀故事書，為營隊活動揭開序幕。

此次營隊成員還有來自南投信義、仁愛、中寮等偏遠地區原住民和新住民學童參與，共計40名，由中興大學學生擔任輔導員，帶領學童們邊走、邊做、邊讀，用行動力深化閱讀素養。

南投縣政府文化局林榮森局長表示，今年因為考量疫情關係，雖沒有辦理夜宿，但本次活動規劃以「環保綠色行動力」為主題，在三天的走讀台中行動學習營中，透過融合主題故事，規劃實地參訪，從參訪國立自然科學博物館、在地創生友善環境教育工作坊等，在一系列的活動中「開始閱讀、習慣閱讀，進而愛上閱讀」，激起人生更多創意與想像。

(中時 )