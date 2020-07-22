高雄市長補選，8月15日就要投票了，國民黨候選人李眉蓁被爆論文抄襲。名嘴黃創夏預言結局：民眾黨候選人吳益政，恐怕可以超車了。

黃創夏在政論節目《94要客訴》指出，基本上現在已經啟動選舉，李眉蓁想退選也不能退了，但補選結果會變成一個現象，民眾黨候選人吳益政恐怕可以超車了，真的變成第2，就照著補選抽籤的號次，恐怕會有這個結局。

黃創夏表示，國民黨要提名一個人，也要先研究一下，加上李眉蓁根本沒做好任何準備，也沒做好任何事情，而這件事真正受傷害的是國民黨。而中山大學出了論文這種事，中山大學應該要趕快處理。

黃創夏甚至認為，李眉蓁爆發這件事後，前高雄市長韓國瑜8月感恩之旅，應該不會去高雄。因為如果李眉蓁變第3名，韓國瑜去了還是第3名，韓國瑜也就沒了，主帥親征，不是成功就是成仁，黃創夏相信以李眉蓁這個狀況，韓國瑜應該不會去高雄了。而李眉蓁未來這樣的得票，國民黨因論文這件事，高屏以南不曉得會多少年會沒有機會。

鍾沛君對黃創夏的說法回應說，中山大學已成立審查委員會，要去調查、全面檢視李眉蓁這本論文，由於這本論文必須有一個指導教授、3個口試委員，她很納悶指導教授是怎麼給過的？3個口試委員又是怎樣在上面簽名背書的？中山大學其實有很多南部政治人物像陳菊、蘇嘉全都念過碩士班，10年前蘇嘉全也曾爆發過論文抄襲。一位中山大學教授就直言，大家都知道這不是李眉蓁一個人的問題，該教授支持不分黨派、全面徹查所有政治人物的在職專班碩論，要撤銷學位的該撤就撤，這是一個比較公正持平的標準。

(中時新聞網)