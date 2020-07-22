女高音林慈音表示，演唱時氣息的分配、咬字和共鳴，都是需要注意的點。（衛武營國家藝術文化中心提供）

素人歌手如何變身帕華洛帝？衛武營國家藝術文化中心近期舉辦《武營歐普拉》素人甄選，並推出歌唱教學影片，請男高音林健吉、女高音林慈音教唱，林健吉表示，演唱美聲歌劇，「運氣和共鳴的使用，是一大關鍵。」

林健吉表示，美聲唱法運用腹部呼吸，會使用到腹肌和橫膈膜肌的力量，「這就是俗稱的用肚子唱歌，用氣較深，吸氣的那一剎那，喉腔、口腔的瞬間打開，要時時記得這種感覺，就會比較好運用。」

近期將在台灣演出的歌劇《杜蘭朵》，裡面有首廣為人知的男高音曲目〈公主徹夜未眠〉，林健吉表示，這首作品難度很高，「演唱音域接近男高音的換聲區，又需要演唱長線條和爆發力，非常困難。」

林慈音則表示，歌唱時，有三個重點方向可以掌握，一是呼吸，「要隨著樂句而平均分配氣息，不要因為緊張而憋氣唱歌，第二點是唱義大利歌曲時，必須把五個母音唱清楚。」

第三點是把喉嚨打開來，林慈音表示，「就像是打哈欠一樣，把喉嚨打開來，共鳴腔可以好好運用。」

林慈音舉例，普契尼歌劇《賈尼．斯基基》裡的詠嘆調〈我親愛的爸爸〉，是一首不同程度的演唱者都可唱的歌曲，「這首作品不管是初學者或是專業的女高音，都可以唱，音樂表現需要唱得輕柔、甜美，詮釋一名少女的心境。」

(中時 )