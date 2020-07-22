共和黨眾議員約霍（Ted Yoho）口不擇言惹禍！他與民主黨新生代美女眾議員歐加修－寇蒂茲，在周一針對失業問題，有一番激烈唇槍舌戰。但兩人吵完了之後，約霍轉身離開時，卻被在場的媒體The Hill記者，聽到約霍罵對方，「他X的臭婊子」，引發軒然大波。歐加修－寇蒂茲已公開要求約霍道歉。

歐加修－寇蒂茲是立場激進的進步派，約霍則是眾院共和黨團中，最保守的成員之一。他的發言人否認約霍說過這種話，稱約霍只是喃喃嘟嚷著「狗屎」。

歐加修－寇蒂茲發推特指出，和約霍「不曾談過…自己與打過交道的共和黨同事，都處得很好」，她指出，和約霍的互動交談中，對方一直「很沒禮貌」。她在推文最後幽默寫道，「婊子就是有能力把事做好」（bitches get stuff done）。

約霍以性別粗話罵人，共和黨幾乎沒人跳出來護航，眾院少數黨領袖麥卡錫說，他會和約霍聊聊，「我們認為，大家應該要互相尊重才是。」

(中時 )