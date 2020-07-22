方文琳在台視八點檔《生生世世》劇中經營助產所，最近劇情中的她碰上一連串怪事，不僅收到恐嚇冥紙，還被迎面而來的機車撞上，本周更將上演驚險的動作場面，原來方文琳因接生意外糾紛，被懷恨在心的產婦報復，持刀到助產所復仇，朝她腹部捅了一刀，她神情痛苦虛弱倒在地上，幸好米可白及時趕到將人架開，看得令人緊張萬分。

過程中方文琳、米可白及飾演孕婦的演員三人從產檯打到地上，方文琳平時保有運動習慣，面對這樣「動作場面」她稱可以輕鬆應對：「很簡單，可能因為我平常有運動的關係，還可以教明珠假摔。」

方文琳劇中被捅一刀，米可白趕來相救。（台視提供）

而趕來救援的米可白先是架了行兇婦人一個拐子，再將對方熊抱牽制，米可白透露製作單位很用心，找了舞台劇演員飾演持刀婦人，因為表演底子厚，這些看似驚險的拉扯畫面都是一次到位。不過米可白則是自曝拍攝過程為了遷就她，倒是下了不少功夫，「因為我脖子長骨刺，很多動作會調整，像轉頭的部分，導演會配合我修改成特定方向，讓我動作是流暢的，才不會像機器人。」

(中時 )