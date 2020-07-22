因接連失事遭勒令停飛的波音737 MAX客機，復飛時間一波三折，據美國飛安主管機關與業內主管指出，737 MAX可能在明年初之前都無法復飛，這比原定的復飛時間表延遲將近2個月。美國聯邦航空總署（FAA）原本預定完成相關檢測後，可望於今年底前解除737 MAX禁飛令。

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