新冠疫情席捲全球，多國紛紛投入疫苗開發，杜克-新加坡國立大學醫學院（Duke-NUS Medical School）與美國加州生技製藥公司Arcturus Therapeutics合作研發新冠疫苗，已獲新加坡衛生科學局批准，將在近期內進行臨床試驗，預計有108名成年受試者參與。

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