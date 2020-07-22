高票連任的東京都知事小池百合子，爆發第二波新冠疫情與東京奧運能否順利舉行，成了她續任後面臨的最大挑戰。小池22日接受美媒CNBC專訪時警告，東京必須「戰勝」疫情，才能讓東奧如期揭幕。小池不願擔保東奧能在1年後舉行，她坦承疫情持續擴散是一大阻礙。

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