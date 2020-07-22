瑞銀集團（UBS）發布第2季財報，信貸虧損雖提高到2.72億美元，但淨獲利僅年跌11％至12.3億美元，不僅優於分析師預期，表現也比美國部分大型銀行來得佳。主攻財富管理的瑞銀預期，今年下半信貸虧損仍將提高，但會少於上半年，此外瑞銀無畏疫情陰影，今年稍後將再度實施庫藏股。

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