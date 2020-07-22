樂團noovy由主唱Shawn、鼓手Mark、吉他手JK和貝斯手Jacob組成，成團邁入第6年，他們在日本發展3年唱遍大小城市，去年推出首張創作華語EP《共感時代》，引起熱論。近來推出首部團綜《這就是謬理課嗎？》，團員們在台灣上山下海，面對挑戰、深入體驗台灣之美，為此創作新歌〈加多寶〉成為主題曲。

該曲誕生是因新團員Jacob加入而萌芽，4人在第一次合體練團，展現一拍即合好默契，隨興創作出新歌的主旋律，讓〈加多寶〉的整曲架構在短短幾小時內就完成，Shawn說：「這是我們最有默契的作品，竟然第一次練團就完成大部分。」

Shawn爆料Jacob私下有少女的一面，「有時走在路上會突然貼近我們、黏上來」，JK則笑說：「他會講一些宇宙奧妙或人類哲學的事，很有趣。」Jacob現和Mark同住，2人幾乎都一起行動，還會幫忙照顧Mark的愛貓「襪襪」，讓Mark滿意說：「襪襪算多了一個乾爹！」此外，noovy將在25、26日分別於台中廣三SOGO、台北西門紅樓舉辦〈加多寶〉單曲慶生快閃音樂會。

(中時 )