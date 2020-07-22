炎炎夏日來支冰最療癒！被封為華人冰王的蜷尾家，繼2015年奪下世界冰淇淋大賽銀牌獎後，陸續進駐日本東京五家概念店及上海亞洲五十大酒吧Sober Company，在亞洲掀起華人冰淇淋風味的瘋狂浪潮。睽違五年蜷尾家再次席捲台北，除了「海鹽牛奶霜淇淋」、「爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋」兩款固定會友之外，為期八週的台北夏季店，將結集台灣各地餐飲重量級人物，推出4波聯名秘密配方冰品，每週推出全新驚喜口味。

從7月23日起至9月13日，為期兩個月的時間，蜷尾家先邀請來自台東的知名在地農場品牌「初鹿鮮奶，製作純牛乳霜淇淋，並攜手數家指標性餐飲品牌，推出多款聯名霜淇淋及台北專屬限定口味。首波再版奪得世界冰淇淋大賽獎項的代表作品「爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋」以及讓人懷念起兒時純真的初鹿「海鹽牛奶霜淇淋」，為蜷尾家2020年夏季台北店後續推出的眾多完美夢幻「散步甜食」冰品組合，打造第一波朝聖熱潮。

爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋（左）、海鹽牛奶霜淇淋（右）。（圖／官其蓁攝）

各款霜淇淋皆含醇厚順口的牛奶，每一口都感受得到風味香濃且質地細緻的好滋味。秉持著「創造一支真正屬於華人的冰淇淋的」的初衷，蜷尾家將獲得世界冰淇淋大賽亞軍殊榮的「爆米香荔枝蜜紅茶霜淇淋」經典重現。選用台灣阿里山，世界頂級的紅茶作為基底風味，加入高雄大樹的天然荔枝蜂蜜，再撒上屏東紫米爆米香，為悠長茶香、清甜荔枝蜜及優雅奶香霜淇淋增添豐富口感層次。

為了呈現最天然純淨的霜淇淋，選用初鹿牧場鮮乳推出純牛乳製成的特色冰。（圖／官其蓁攝）

另一款嚴選口味為「海鹽牛奶霜淇淋」，使用嘉義洲南鹽場冬日曬鹽法產出的回甘鹽，融合綿密順口的初鹿鮮乳，將最純粹的食材發揮得淋漓盡致。奶味醇厚的鮮乳和回甘提味的海鹽，層層堆疊出甜而不膩的霜淇淋，細緻風味在舌間化開，讓清爽順口的後味創造出今夏最自然療癒的回憶。

蜷尾家2020年夏季台北店

地址：台北市松山區新中街12號

營業日期：7/23-9/13 （週三至週日）

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(中時新聞網)